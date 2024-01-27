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Осужденного за истязания женщин в Челябинске признали выновным, но помиловали после СВО

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Осужденного за истязания женщин в Челябинске признали выновным, но помиловали после СВО
В России
Фото: @8photo / freepik.com

По данным, предоставленным 74.ru двумя женщинами из Челябинска, россиянин по имени Александр, ранее осужденный за тяжкие преступления, включая вред здоровью своей беременной супруге, вернулся в Челябинск после службы в зоне СВО. Дамы, с которыми у него есть дети, описывают его как настоящего домашнего тирана и даже обвиняют в асоциальном образе жизни.

Экс-жены с детьми заявили о постоянных угрозах и домогательствах ранее осужденного

В конце минувшего года, после получения ранения, боец вернулся в Челябинск. Экс-жены с детьми заявили о его постоянных угрозах и домогательствах. Они подали заявления в полицию, одна из пострадавших сняла побои в бюро судмедэкспертизы. Несмотря на это, она продолжает опасаться за свою жизнь, поскольку мужчина ищет встречи и демонстрирует угрозы. В настоящее время он скрывается на съемном жилье.

Информационное агентство «Informing»

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