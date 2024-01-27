Осужденного за истязания женщин в Челябинске признали выновным, но помиловали после СВО

По данным, предоставленным 74.ru двумя женщинами из Челябинска, россиянин по имени Александр, ранее осужденный за тяжкие преступления, включая вред здоровью своей беременной супруге, вернулся в Челябинск после службы в зоне СВО. Дамы, с которыми у него есть дети, описывают его как настоящего домашнего тирана и даже обвиняют в асоциальном образе жизни.

Экс-жены с детьми заявили о постоянных угрозах и домогательствах ранее осужденного

В конце минувшего года, после получения ранения, боец вернулся в Челябинск. Экс-жены с детьми заявили о его постоянных угрозах и домогательствах. Они подали заявления в полицию, одна из пострадавших сняла побои в бюро судмедэкспертизы. Несмотря на это, она продолжает опасаться за свою жизнь, поскольку мужчина ищет встречи и демонстрирует угрозы. В настоящее время он скрывается на съемном жилье.