Умирают все зараженные: обнаружен вид коронавируса со 100% смертностью

Исследователи из Китая на днях сообщили о новом варианте коронавируса под названием GX_P2V, способном вызывать стопроцентную смертность у лабораторных мышей. Эксперименты были проведены научными работниками на мышах с геномом, близким к человеческому.

Высокие риски передачи GX_P2V

Ученые подчеркивают высокие риски передачи GX_P2V на человека. Панголины, являющиеся главными «подозреваемыми» в возможном источнике этого вируса, ранее вызвали интерес у исследователей из-за обнаруженных в них штаммов, родственных с коронавирусом.

Исследования направлены на понимание патогенности вируса, а эксперты предупреждают, что полученные результаты указывают на потенциальные риски перехода вполне безобидного природного вируса на людей.