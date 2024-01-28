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Умирают все зараженные: обнаружен вид коронавируса со 100% смертностью

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Умирают все зараженные: обнаружен вид коронавируса со 100% смертностью
Новости науки
Фото: @user17432319 / freepik.com

Исследователи из Китая на днях сообщили о новом варианте коронавируса под названием GX_P2V, способном вызывать стопроцентную смертность у лабораторных мышей. Эксперименты были проведены научными работниками на мышах с геномом, близким к человеческому. 

Высокие риски передачи GX_P2V

Ученые подчеркивают высокие риски передачи GX_P2V на человека. Панголины, являющиеся главными «подозреваемыми» в возможном источнике этого вируса, ранее вызвали интерес у исследователей из-за обнаруженных в них штаммов, родственных с коронавирусом.

Исследования направлены на понимание патогенности вируса, а эксперты предупреждают, что полученные результаты указывают на потенциальные риски перехода вполне безобидного природного вируса на людей.

Информационное агентство «Informing»

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