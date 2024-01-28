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Парень, запустивший салют из «Лады» в Екатеринбурге, признал, зачем это сделал

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Парень, запустивший салют из «Лады» в Екатеринбурге, признал, зачем это сделал
В России
Фото: @bedneyimages / freepik.com

Молодой человек по имени Михаил, который запустил салют прямо из своей «Лады» в Екатеринбурге, рассказал, что он решился на этот экстремальный поступок из-за того, что его старенькая машина стала плохой, и он не знал, что теперь с ней делать. Вместо того, чтобы продавать или сдавать авто на металл, он выбрал такой необычный способ избавления от нее. 

Запускал салют прямо с рук

Парень срезал крышу и запустил салют, пишет E1.RU. Это была очень спонтанная идея, которую Михаил поспешил воплотить. Он уверяет, что изначально ему было весьма страшно запускать салют прямо с рук, однако после первого взрыва страх куда-то пропал. Люди отреагировали положительно на увиденное, улыбались, снимали на камеру, свистели.

Информационное агентство «Informing»

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