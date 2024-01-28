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Ученый-пророк Кваша признал, что Россию ждет четвертая мировая война

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Ученый-пророк Кваша признал, что Россию ждет четвертая мировая война
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Ученый-пророк Григорий Кваша высказал мнение, что 2024 год будет для РФ крайне сложным, предвидя даже возможность четвертой мировой войны. Автор открытий в кристаллографии создал систему теоретической истории. Она состоит из периодов и циклов и позволяет точно предсказывать будущее.

Этот конфликт уже начался

Согласно его заявлению, этот конфликт уже начался, указывая на высказывания главы Минобороны Германии Писториуса, который подчеркнул необходимость готовности к жесткому противостоянию с Российской Федерацией.

Кваша также подчеркнул, что исторически временной интервал между войнами составляет примерно двенадцать лет после 24-летней паузы. По мнению ученого, наступление этого цикла свидетельствует о неотвратимости конфликта. 

Необходимость подготовки к возможным тяжелым последствиям выдвинута в приоритет в свете прогнозируемых трудностей, с которыми столкнется наша страна в наступившем году, сообщает НТВ.

Информационное агентство «Informing»

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