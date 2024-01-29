Кому из россиян повысят социальные выплаты и пособия с 1 февраля 2024: названы категории

В текущем году произойдет долгожданная индексация ряда соцвыплат и пособий для россиян. С 1 февраля 2024 большинство увеличенных выплат будут доступны для двадцати миллионов человек, пишет РГ.

Так, материнский капитал также подвергнется индексации. Семьи с детьми получат увеличенные выплаты, а именно 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысяч на второго наследника. Роженицы получат увеличенное пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет лет вырастет до 49 123 рублей.

Также на 7,5% повысятся ежемесячные выплаты для льготников. Речь идет о ветеранах, Героях РФ и СССР, чернобыльцах и инвалидах. Пособие по безработице увеличится, составив от 1,5 тысячи рублей (минимально) до 13 751 рубля (максимально).