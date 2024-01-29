В Екатеринбурге выставили на продажу частный дом за 8 млн рублей в окружении многоэтажек

В Екатеринбурге половину известного одиночного домика на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Кольцова выставили на продажу. Хозяева решили поменять место жительства, и теперь домик, ставший заметным объектом, доступен для приобретения.

Константин Леонидович, живущий в одной из половин дома, рассказал, что собирается продавать свою часть, и уже есть заинтересованные покупатели. Он выделяет удобства частного дома, включая баню с камином, гараж и скважину артезианской воды.

Не в восторге от соседства с баней

Несмотря на близость к высотке, где живут соседи, он утверждает, что отношения с ними хорошие. Соседи из многоэтажки, однако, не в восторге от соседства с баней - их беспокоит дым.

Другие жители здания поднимают вопрос о продаже дома и считают, что он мешает. Отмечается, что стоимость дома может составить восемь миллионов рублей, но риелторы рекомендуют согласиться на предложение в 7,5 миллионов, если такое появится. Сам Константин Леонидович утверждает, что весной начнет активно продавать свою половину дома, подчеркивая преимущества частного жилья в городской инфраструктуре.