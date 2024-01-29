Доктор биологических наук Денис Ребриков рассказал, как замедлить старение

Генетическая программа старения реализуется посредством прокачивания энергии. Об этом изданию Вечерний курьер рассказал доктор биологических наук Денис Ребриков.

Следует меньше есть

По его словам, этот факт дает повод считать, что программу старения можно замедлить. Эксперт полагает, что если прокачивать меньше энергии через организм, то процесс увядания можно притормозить. То есть следует меньше есть, отмечает доктор биологических наук.

Ребриков обращает внимание на то, что грызуны, которых меньше кормят и не заставляют что-то делать, живут дольше мышей, которые едят больше и выполняют различные задачи.

Также важно знать, что спорт спасает от ряда заболеваний. Он необходим людям, которые много едят. Это позволяет не набирать вес, из-за которого и развиваются различные заболевания.

При прокачке энергии через организм увеличиваются риски развития различных опухолей

При прокачке энергии через организм увеличиваются риски развития различных опухолей, отмечает ученый. Он также считает, что снижать объем потребляемых калорий необходимо медленно.

Ребриков не советует постоянно голодать: лучше есть небольшими порциями, но рацион должен быть сбалансированным.