В центре Екатеринбурга развалилась дорога напротив областного полицейского главка

На проспекте Ленина в центре Екатеринбурга образовались глубокие колеи. Особенно на перекрестке с ул. Жукова.

Этот участок автодороги приводит к существенным неудобствам для водителей

Этот участок автодороги приводит к существенным неудобствам для водителей, так как авто подбрасывает на асфальтовых буграх и автолюбителям приходится сбрасывать скорость. К тому же из-за медленного движения машин по перекрестку, они не успевают часто проехать в свой цикл светофора, создавая тем самым заторы.

В мэрии уточнили порталу e1.ru, что на текущий год планов по ремонту покрытия с применением технологии на этом участке пр. Ленина нет.