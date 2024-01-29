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В центре Екатеринбурга развалилась дорога напротив областного полицейского главка

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В центре Екатеринбурга развалилась дорога напротив областного полицейского главка
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

На проспекте Ленина в центре Екатеринбурга образовались глубокие колеи. Особенно на перекрестке с ул. Жукова.

Этот участок автодороги приводит к существенным неудобствам для водителей 

Этот участок автодороги приводит к существенным неудобствам для водителей, так как авто подбрасывает на асфальтовых буграх и автолюбителям приходится сбрасывать скорость. К тому же из-за медленного движения машин по перекрестку, они не успевают часто проехать в свой цикл светофора, создавая тем самым заторы.

В мэрии уточнили порталу e1.ru, что на текущий год планов по ремонту покрытия с применением технологии на этом участке пр. Ленина нет.

Информационное агентство «Informing»

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