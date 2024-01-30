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Вирусолог Волчков признал: следующую пандемию может вызвать вирус со свойствами ВИЧ

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Вирусолог Волчков признал: следующую пандемию может вызвать вирус со свойствами ВИЧ
Новости науки
Фото: @wirestock / freepik.com

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус обратил внимание на возможность «болезни Х» как следующей потенциальной пандемии. В интервью с Газетой.Ru руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, обсудил этот вопрос. Он подчеркнул, что «болезнь Х»  – это гипотетическая угроза, к которой мир должен быть готов.

В разговоре о возможных вызывающих агентах Волчков отметил, что бактерии, грибки, вирусы могут быть потенциальными источниками, однако вероятнее всего это будет вызвано именно вирусом. Дело в том, что вирусы представляют собой более простую систему для создания человеческими руками с использованием синтетической биологии. Кроме того, человечество разработало много эффективных антибиотиков против бактерий, а проблема бактериальной пандемии менее вероятна.

Вирус  способен многих убивать

Грибки обычно не вызывают супербагов, поэтому случаи грибковых пандемий в истории человечества крайне редки. В разговоре эксперт затрагивает вопросы синтетической биологии, лабораторных исследований, возможных сценариев для «болезни Х». При этом ученый добавляет, что, по его мнению, самым опасным является респираторный, очень медленный вирус, что-то вроде ВИЧ-инфекции. Иными словами, человек давно заражен, передает патоген другим, но заболевшим себя не чувствует. Такой вирус с отложенным действием способен многих убивать.

Информационное агентство «Informing»

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