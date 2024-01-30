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Жители РФ по приметам на Афанасьев день определяют, каким будет 2024 год

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Жители РФ по приметам на Афанасьев день определяют, каким будет 2024 год
В России
Источник фото: @jannoon028

Последний день января, когда православные вспоминают святого Афанасия, известного как Ломонос, традиционно считается особым днем. Это прозвище было дано святителю из-за погодных особенностей данного времени года. В этот день предпочтительно было проводить время спокойно и тихо, уделяя много внимания себе. 

Не рекомендуется устраивать семейные ссоры

Считается, что 31 января совершенно не подходит для хирургических вмешательств или судебных разбирательств. Помимо того, не рекомендуется россиянам устраивать семейные ссоры. Вечером в этот день не назначают свидания, также избегают крещения мальчиков. 

Народные приметы утверждают, что оттепель - предвестник хорошего урожая, но ненастного лета. Теплая погода на Афанасьев день обещает впереди суровые морозы.

Информационное агентство «Informing»

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