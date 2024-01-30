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Мошенники выманили деньги у екатеринбурженки в Telegram под видом подработки

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Мошенники выманили деньги у екатеринбурженки в Telegram под видом подработки
В России
Фото: freepik.com

Татьяна из Екатеринбурга стала жертвой мошенничества, потеряв несколько десятков тысяч рублей, решив подзаработать на маркетплейсах. В Телеграме ей предложили заработать на торговых площадках, переведя ее к «менеджеру». 

Потеряла 28 тысяч рублей

Первое задание – это добавить товары в избранное за оплату 300 рублей. Следующие задания включали лайки и выкуп товара для продвижения. Сначала Татьяна действительно получила вознаграждение, но суммы для перевода постоянно увеличивались, и она потеряла 28 тысяч рублей под видом подработки, выполняя требования мошенников. 

Попытки вернуть деньги в банке и обращение в полицию не привели к успеху, поэтому девушка стала предупреждать других о мошеннических схемах, пишет e1.ru.

Информационное агентство «Informing»

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