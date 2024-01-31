Уральский эксперт Халиков признал, почему в России были сбои интернета

Антон Халиков, директор хостинга NetAngels, предположил, что самый масштабный сбой в интернете в России, который зафиксировали вчера, мог быть вызван проблемами в протоколах DNS — системе получения информации о доменах. Эксперт указал на возможные сбои в работе DNSSEC, обеспечивающего безопасность от подмены IP-адресов.

Координационный центр доменов «.РФ» и «.RU» проинформировал о работе по устранению проблемы с DNSSEC. Сбои в его работе могут привести к отсутствию доступа ко многим сервисам и сайтам, подчеркнул другой эксперт. При этом он отметил важность вопросов безопасности и недоверия в сети.