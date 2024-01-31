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Екатеринбуржец спросил Владимира Путина о строительстве второй ветки метро

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Екатеринбуржец спросил Владимира Путина о строительстве второй ветки метро
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Житель Екатеринбурга спросил у Владимира Путина про строительство в городе второй ветки метро. Свой вопрос он отправил на прямую линию, которая прошла в декабре 2023 года, а сейчас получил ответ, но не от самого президента. Он получил ответ от главы комитета по строительству метро Алексея Корюкова.

Cтроительство второй линии подземки не рассматривается

Сообщается, что из-за высокой стоимости и недостаточного финансирования строительство второй линии подземки на данный момент даже не рассматривается. Однако власти города сохраняют идею строительства, включив проект развития метрополитена в Генплан до 2045 года.

По планам, вторая линия метро будет протяженной до ЖБИ от Верх-Исетского района. Также предусмотрено строительство третьей ветки, которая расположится от Академического района до Пионерского района.

Информационное агентство «Informing»

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