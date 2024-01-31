Как в школах Екатеринбурга появляются тараканы нашлось неожиданное объяснение

Родители некоторых школьников в Екатеринбурге жалуются на наличие большого количества тараканов в некоторых школах. Алексей Махновецкий, директор школы №1 на ВИЗ, предложил неожиданное объяснение, заявив, что появление насекомых может быть связано с их постоянной миграцией через личные вещи. Он также предположил, что дети могут приносить тараканов для биологических опытов.

В свою очередь директор школы № 215 Инна Гумбатова отмечает, что при соблюдении всех условий в пищеблоке насекомых быть не должно. Впрочем, случаи наличия тараканов в учебных заведениях остаются редкими, а их появление требует от руководства школ серьезной проверки.