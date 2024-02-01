Эксперт из РФ раскрыл методы обнаружения прослушки на смартфоне

Василий Шутов, преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА, обсуждает признаки, которые могут указывать на прослушивание смартфона.

Странные шумы во время разговоров

Нагрев устройства и быстрая разрядка батареи могут свидетельствовать о наличии шпионского приложения. Постоянные системные ошибки, перезагрузки и сбои также могут быть признаками вредоносного программного обеспечения. Самозапуск приложений с личной информацией либо какие-то странные шумы во время разговоров — еще одни индикаторы прослушивания.

Надо отметить, что некоторые шпионские приложения могут быть недостаточно определены антивирусами. В связи с этим Шутов призывает следить всегда за подозрительными признаками и, при необходимости, использовать антивирусные программы для защиты гаджетов от потенциальных угроз.