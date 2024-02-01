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Эксперт из РФ раскрыл методы обнаружения прослушки на смартфоне

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Эксперт из РФ раскрыл методы обнаружения прослушки на смартфоне
В России
Фото: @krakenimages.com/ freepik.com

Василий Шутов, преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА, обсуждает признаки, которые могут указывать на прослушивание смартфона.

Странные шумы во время разговоров

Нагрев устройства и быстрая разрядка батареи могут свидетельствовать о наличии шпионского приложения. Постоянные системные ошибки, перезагрузки и сбои также могут быть признаками вредоносного программного обеспечения. Самозапуск приложений с личной информацией либо какие-то странные шумы во время разговоров — еще одни индикаторы прослушивания. 

Надо отметить, что некоторые шпионские приложения могут быть недостаточно определены антивирусами. В связи с этим Шутов призывает следить всегда за подозрительными признаками и, при необходимости, использовать антивирусные программы для защиты гаджетов от потенциальных угроз.

Информационное агентство «Informing»

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