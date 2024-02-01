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Опубликован список граждан РФ, кому положены доплаты к пенсии с 1 февраля

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Опубликован список граждан РФ, кому положены доплаты к пенсии с 1 февраля
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Индексация ежемесячных денежных выплат для российских граждан, имеющих право на федеральные льготы, начнется уже с 1 февраля 2024 года в России. К льготной категории относятся ветераны, инвалиды, Герои СССР и РФ, кавалеры ордена Славы и Трудовой Славы, чернобыльцы. 

Размер выплат будет различен для каждой из вышеуказанных категорий. Ежемесячные денежные выплаты автоматически будут назначены людям с инвалидностью, Героям России. Остальным надо подать заявление. 

С февраля размер выплат будет проиндексирован на 7,4%. Доплаты также предусмотрены к пенсии для работников угольной промышленности и летных экипажей. К пенсии людям старше 80 лет либо инвалидам первой группы будет начислена доплата. Отработавшие на Крайнем Севере пенсионеры тоже получат надбавки.

Информационное агентство «Informing»

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