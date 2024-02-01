Екатеринбуржцы стоят в огромных пробках из-за нового трамвая

На выезде из Солнечного в Екатеринбурге перекрыли полосу улицы второй Новосибирской, направленную в центр города, что вызвало образование огромной пробки в утренний час пик.

Водители, двигаясь от Чемпионов до Окружной, были вынуждены объезжать участок по встречной полосе из-за нового трамвая. Местные жители выразили недовольство, подчеркнув отсутствие предупреждений о перекрытии автодороги. Они отметили, что на закрытой полосе улицы лежит электрическая опора, предположительно, связанная с проведением работы по тяге кабелей.

Прилагают все усилия для соблюдения сжатых сроков

В пресс-службе «Россети Урал» пояснили сайту e1.ru, что проводятся плановые ремонтные работы по усилению сети в микрорайоне Солнечном. Эти мероприятия связаны с переустройством электросетевой инфраструктуры для ввода в эксплуатацию трамвайной ветки. Работы были согласованы с ГИБДД и администрацией Екатеринбурга. Планируется их завершить до 6 февраля. Сообщается, что специалисты прилагают усилия для соблюдения сжатых сроков.