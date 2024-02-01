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Мошенники обманывают собственников жилья в России сборами на «капремонт»

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Мошенники обманывают собственников жилья в России сборами на «капремонт»
В России
Фото: @kuprevich / freepik.com

Мошенники в РФ предпринимают новую попытку обмана владельцев жилья, выдавая себя за представителей фондов капитального ремонта. По информации источников, преступники размещают объявления в подъездах домов, утверждая, что скоро пройдет общее собрание собственников для обсуждения темы ремонта лифтов. Под видом официальных представителей, они предлагают жителям внести дополнительные средства для проведения ремонтных работ. 

Жильцы подвергаются особому риску

Власти подтвердили незаконность таких объявлений. Они отметили, что региональные операторы капитального ремонта с этими схемами никак не связаны. Стоящие перед капитальным ремонтом жильцы подвергаются особому риску, так как мошенники пытаются переубедить их в дополнительных взносах не только на лифты, но и на другие работы, вроде ремонта сантехники или замены труб.

Информационное агентство «Informing»

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