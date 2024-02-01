Психологи найшли и перечислили 5 основных признаков умного человека

Проведенные учеными Университета Гронингена (Нидерланды) и Массачусетского технологического института (США) исследования выделили признаков высокого интеллекта.

Первым необычным признаком, обнаруженным экспертами, является бардак на рабочих столах умных людей, который способствует ясности мышления и принятию оригинальных решений.

Другие признаки включают в себя остроумие, поздний сон, тревожность, скромность. Умные люди также обнаруживают хорошее чувство юмора, что может быть следствием их обширного багажа знаний.

Эти результаты открывают для ученых новые перспективы для понимания психологии интеллекта и его проявлений в повседневной жизни людей.