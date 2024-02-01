Врач-кардиолог Тубылова назвала семь признаков слабого сердца: проверьте свое

Врач-кардиолог Наталья Тубылова рассказала, как самостоятельно в домашних условиях проверить «мотор» своего организма. В беседе с изданием «Вечерний курьер» она назвала 7 признаков, которые могут указывать на слабое сердце.

Первый - частое сердцебиение. Проверять свой пульс следует в спокойном состоянии. Иногда человеку кажется, что сердце стучит очень сильно - такое возможно при сильном волнении и стрессе. Но если никаких переживаний и физических нагрузок не было, а пульс действительно учащен, это может указывать на проблемы с сердцем. Как и то, когда сердцебиение не возвращается в норму после физических нагрузок. Самое правильное в этой ситуации - сходить на прием к кардиологу.

Медленный пульс тоже может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Тубыловой, паниковать при этом не стоит. Если человека ничего не беспокоит, возможно, это он всего лишь является признаком тренированного сердца.

Проблемы с дыханием - еще одно, на что стоит обратить внимание. Но здесь важно видеть проблему в динамике. Поэтому стоит обратиться к врачу.

Еще один признак слабого сердца - отеки на ногах (они могут появляться при сердечной недостаточности).

Тревожный звоночек, если человек не может спать на ровной поверхности и нуждается в высокой подушке, иначе ему тяжело дышать. Это тоже может быть сигналом, что пора на прием к доктору для того, чтобы проверить свое сердце.