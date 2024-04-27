Врачи объяснили, что ни в коем случае нельзя делать, когда присосался клещ

Врачи рассказали РГ, как эффективно удалить клеща и предотвратить возможные осложнения после укуса, а что ни в коем случае нельзя делать.

Рекомендации

Не рвите клеща резкими движениями вверх. Это может привести к тому, что он разорвется, оставив голову в коже, что в свой черед вызовет воспаление. Доставайте клеща медленно и обязательно вращательными движениями.

Не убивайте клеща перед удалением. Раздавленный клещ становится намного опаснее, так как может высвободить все возбудители болезней прямо в рану. Удаляйте клеща осторожно для избежания повреждений.

Не капайте на клеща масло, вазелин, керосин. Это может закупорить органы дыхания, заставив его высвободить патогены в рану.

Не начинайте пить антибиотики без назначений, поскольку неправильное применение препаратов может затруднить диагностику.

Не прижигайте место укуса. Это не снизит риск заражения, но может оставить шрам.