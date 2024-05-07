Ученые предложили оригинальный способ борьбы с хроническим стрессом

Метод фотобиомодуляции снижает воздействие хронического стресса

Новое исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders, подтверждает взаимосвязь между микробиомом кишечника и мозгом. Использование низкоинтенсивного света, облучающего голову и живот одновременно, снижает воздействие хронического стресса.

Метод фотобиомодуляции, основанный на свете низкой интенсивности от лазеров и светодиодов, ранее применялся в медицине для лечения сердечных патологий, а также болезни Альцгеймера.

Эксперименты проводились на мышах с хроническим стрессом, которым применяли PBM при помощи устройств от французской компании REGEnLIFE. Такое лечение улучшило когнитивные симптомы, снизив воспаление мозга у мышей. Также наблюдалась оптимизация уровней полезных бактерий в кишечнике, что было изменено стрессом.

Ученые говорят, что светотерапия способна положительно влиять на кишечник и головной мозг при стрессе.