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Ученые предложили оригинальный способ борьбы с хроническим стрессом

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Ученые предложили оригинальный способ борьбы с хроническим стрессом
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Метод фотобиомодуляции снижает воздействие хронического стресса

Новое исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders, подтверждает взаимосвязь между микробиомом кишечника и мозгом. Использование низкоинтенсивного света, облучающего голову и живот одновременно, снижает воздействие хронического стресса. 

Метод фотобиомодуляции, основанный на свете низкой интенсивности от лазеров и светодиодов, ранее применялся в медицине для лечения сердечных патологий, а также болезни Альцгеймера. 

Эксперименты проводились на мышах с хроническим стрессом, которым применяли PBM при помощи устройств от французской компании REGEnLIFE. Такое лечение улучшило когнитивные симптомы, снизив воспаление мозга у мышей. Также наблюдалась оптимизация уровней полезных бактерий в кишечнике, что было изменено стрессом. 

Ученые говорят, что светотерапия способна положительно влиять на кишечник и головной мозг при стрессе.

Информационное агентство «Informing»

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