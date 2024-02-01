Сердце будет, как новое: нужно есть всего 1 недорогой продукт

Бананы — это очень полезное лакомство, являющееся ценным источником многих питательных веществ, говорит врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.

Эксперт подчеркивает преимущества продукта для здоровья, такие как около 9% суточной нормы калия, что положительно влияет на сердце и сосуды, нормализирует уровень артериального давления, улучшает энергетическое насыщение благодаря высокому содержанию углеводов.

Не рекомендуется употребление бананов натощак

Врач советует пациентам избегать употребления бананов натощак, чтобы не нагружать лишний раз сердечную систему. Рекомендуется употреблять бананы в качестве десерта, но не более одного. А вот людям с диабетом стоит быть осторожными из-за углеводов. Лучше его заменить грейпфрутом, яблоком.