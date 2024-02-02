Кардиолог Савкина рассказала, как без лекарств улучшить работу сердца и укрепить сердечную мышцу

Рекомендациями, которые помогут улучшить работу сердца и укрепить сердечную мышцу без лекарств, поделилась кардиолог Наталья Савкина.

Совет первый: ходите пешком. Много и каждый день. Желательно, с шагомером. По словам Савкиной, в идеале за день необходимо сделать не менее 10 тысяч шагов. Лучше, если это будет энергичная ходьба. Это самая полезная тренировка для сердца - она омолаживает сосуды и разгоняет кровь.

На заметку: большинство долгожителей ходят много.

Совет второй: кардиотренировки. Важно сделать их регулярными. И тогда положительный эффект будет заметен уже через месяц занятий. При этом обязательно требуется мониторинг пульса - он должен быть в диапазоне до 130 ударов в минуту.

Совет третий для людей, ведущих сидячий образ жизни: через каждые два часа поднимайтесь с кресла и выполняйте несколько интенсивных упражнений. Так вы заставите двигаться кровь по сосудам быстрее.

Совет четвертый: соблюдайте водно-солевой баланс. Воды стоит употреблять в достаточном количестве, до двух литров в сутки, а вот соль стоит ограничить до 5 граммов.

Совет четвертый: поддержите сердце посредством питания. Кардиолог советует богатую омега-3 жирную рыбу, оливковое масло холодного отжима, небольшую горстку грецких орехов. Для сердца полезны чеснок, черника, бананы, сок грейпфрута.

Совет пятый: употребляйте пасту Амосова. Она состоит из сухофруктов и орехов, меда и лимона. Очень полезна для сердца и сердечной мышцы.

Хронический стресс очень вредит сердцу, поэтому важно научиться выходить из него, передает Вечерний курьер.