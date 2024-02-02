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«Я была поражена, какой голос»: Алла Пугачева призналась, что раньше никогда не слушала песни в своем исполнении

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«Я была поражена, какой голос»: Алла Пугачева призналась, что раньше никогда не слушала песни в своем исполнении
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Однажды в интервью Алла Пугачева призналась, что никогда не пыталась слушать свои песни и анализировать их исполнение. По ее словам, она максималистка и каждый раз критикует себя, что можно было бы спеть лучше. Поэтому, чтобы не расстраиваться из-за не идеального пения, она предпочла избегать прослушивания своих композиций, пишет «Вечерний курьер».

Ее голос «просто слушался»

Алла Пугачева призналась, что только спустя 10 лет решила послушать песни в своем исполнении. И она искренне была удивлена тому, что ее голос «просто слушался».

По признанию Примадонны, от прослушивания одной из композиций она даже пустила слезу и никогда не думала, что ее голос достает до самых струн души.

«Гениально просто! Я была поражена, какой голос, о котором я вообще не думала», — призналась певица.

В итоге Пугачева очень высоко оценила свои вокальные данные и очень пожалела, что уже не сможет так исполнить свои песни, но добавила, что эстрадная сцена дала ей полное ощущение свободы.

Информационное агентство «Informing»

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