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Лавров рассказал, как Алла Пугачева влияла на российский шоу-бизнес

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Лавров рассказал, как Алла Пугачева влияла на российский шоу-бизнес
Знаменитости
Источник фото: @_alla.pugacheva_

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, как Алла Пугачева с помощью своего мнения влияла на российский шоу-бизнес. 

Певица не могла «убрать» сильных конкурентов

Примадонна высказывалась об артистах, и продюсеры телеканалов к ней прислушивались. Но певица не могла «убрать» сильных конкурентов, таких как всесоюзная любимица София Ротару. 

«Попробуй задвинуть Ротару, если она была всесоюзной любимицей, собирала дворцы спорта, народная хуторянка Советского Союза», — сказал концертный директор.

Что касается  Лики Стар, которая рассказывала, что Пугачева мстила ей за роман с Владимиром Пресняковым, то Лавров признался, что он бы тоже ее задвинул, так как эта певица не имела ни голоса, ни песен. 

Алла Борисовна была рейтинговой певицей, и ее появление в любом концерте говорило о статусе концерта. На телеканалах знали, кого Пугачева любит, а кого - нет, сказал Лавров. При этом Алла Борисовна никого не запрещала, но могла только донести информацию до нужных людей, которыми умело манипулировала.

Информационное агентство «Informing»

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