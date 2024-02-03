Депутат Елена Драпеко объяснила, почему телеканалы РФ не хотят ставить песни об СВО

Заслуженная артистка РСФСР и депутат Госдумы РФ Елена Драпеко поддержала идею о том, что патриотические песни должны иметь место в эфирах радио и ТВ. Заявление было сделано в контексте высказывания Юрия Лозы, который выразил недовольство тем, что его патриотическая композиция не получает должного продвижения на телеканалах.

Драпеко предложила Лозе обратиться за помощью в Государственную думу, указав на наличие профильного комитета по СМИ, который может помочь в решении данного вопроса. Она также выразила уверенность в талантливости композитора и предложила обратить внимание на качество трека, утверждая, что, вероятно, его произведение заслуживает места в эфире.