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Чепчик с ушками: Иссохнувшая Ксения Собчак возмутила нелепым нарядом — выглядит как школьница

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Чепчик с ушками: Иссохнувшая Ксения Собчак возмутила нелепым нарядом — выглядит как школьница
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

В своем свежем посте в телеграм-канале Ксения Собчак предстала перед подписчиками в новом образе. Новое фото вызвало у многотысячной аудитории разнообразные реакции. 

42-летняя теледива была запечатлена на снимке в джинсах с прямыми широкими штанинами. Они были декорированы массивной серебристой цепочкой. К ним журналистка подобрала черную футболку с белой окантовкой, частично заправив ее в брюки. Завершила стильную композицию шапка с декором в виде ушей животного.

Интуитивно был выбран лук для вечера с друзьями и мужем, объяснила Собчак 

«Интуитивно был выбран лук для вечера с друзьями и мужем в окружении буйства страз и гипюра. Шапка с испуганными ушками и джинсы. Мы смеялись всей компанией, что умею выступать на контрасте», — написала Собчак.

В комментариях интернет-пользователи высказывались о том, что она выглядит похудевшей и как школьница. Оценив весьма странный образ, некоторые фанаты использовали выражение «села на 'Оземпик'», а в комментариях отмечали, что теперь иссохнувшая фигура Ксении выглядит очень непривлекательно.

Информационное агентство «Informing»

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