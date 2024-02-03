«Совсем стыд потеряла»: Старшую дочь Веры Брежневой разнесли в Сети - показала лишнее

Соня Киперман, старшая дочь певицы Веры Брежневой, продолжает шагать вперед в своей карьере модели. Девушка, похоже, решила удивить своих подписчиков откровенной фотосессией, но напоролась на критику.

На фото, которые опубликовала звездная наследница в своем блоге, Соня позирует в розовом корсете и белых панталонах, лежа на кровати.

Не все оценили смелость девушки

Несмотря на такой творческий подход, не все оценили смелость девушки. Некоторые поклонники разнесли ее в Сети. Они выразили негодование, обвинив ее в «отсутствии стыда и совести», а также отметили, что девушка на фото показала лишнее. Тем не менее положительные комментарии также не остались незамеченными. Сама Вера также поделилась своим восхищением творческими способностями дочери, подарив ей три «огонька».

Соня Киперман, долго проживающая в Соединенных Штатах Америки, активно участвует в модельных показах. К тому же она ведет популярный блог, где рассказывает о своей увлекательной и роскошной жизни в США.