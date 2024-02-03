Рудковская, Подольская и Гагарина: Артисты довели россиян до «белого каления» за демонстрацию роскоши — можно себя поскромнее вести

Современные знаменитости часто демонстрируют свой образ жизни через социальные сети.

Так, Полина Гагарина активно трудится, выпуская новые песни и участвуя в различных проектах, но ее регулярные отпуска вызывают раздражение среди некоторых пользователей. Наталья Подольская предпочитает теплые страны и отдых с детьми. Оксана Самойлова с рэпером Джиганом часто устраивают продолжительные отпуска, вызывая интерес и критику общества. Телеведущая Анфиса Чехова предпочитает постоянное движение и путешествия, оставляя своего сына на время. Продюсер Димы Билана Яна Рудковская отдыхает на роскошных курортах, сталкиваясь с критикой за демонстрацию своего богатства. Яну часто критикуют за демонстрацию роскоши.

«Опять отдыхает. Видимо, сильно заработалась», «Обязательно нам всем демонстрировать свое богатство?», «Можно было бы себя немного поскромнее вести», — написали россияне.