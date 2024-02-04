«Спорт и вода вместо колы»: Екатерина Андреева выглядит, как юная девушка — а ведь телезвезде исполнилось 62 года

Екатерина Андреева, популярная российская телеведущая, представила свежий образ в новом черно-белом снимке, которым она поделилась с фанатами в соцсетях. Звезда излучает элегантность в белом платье, обнажающем ее роскошные плечи. Завершают образ теледивы блестящие светлые туфли на шпильке, а также массивное кольцо.

Подписчики Екатерины выразили свой восторг в многочисленных комментариях: «Стиль такой вам подходит, выглядите шикарно«, «Фото просто бесподобное, как 30-летняя девушка», »Екатерина хороша, как всегда».

Однако некоторые интернет-пользователи отметили, что, по их мнению, фотоснимок сильно отредактирован, а Андреева, возможно, не выглядит именно так молодо в реальной жизни.

Ведущая никогда не скрывает своих секретов молодости

В ответ ведущая не стала спорить. Она никогда не скрывает своих секретов молодости. Знаменитость уверяет, что спорт, любовь к миру, здоровый образ жизни, хорошая ортопедическая подушка, вода вместо колы и отсутствие зависти - это ее лучшие помощники.