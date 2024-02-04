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«Смертельная генетика»: Эти три виды рака часто передаются по наследству — онколог назвал, кому следует насторожиться

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«Смертельная генетика»: Эти три виды рака часто передаются по наследству — онколог назвал, кому следует насторожиться
Знаменитости
Фото: @freepik / freepik.com

Врач Юлия Жусина разъяснила, передается ли рак по наследству и как проверить риск заболеть. 

По ее словам, почти любой рак может иметь генетическую предрасположенность, но вероятность передачи зависит от вида опухоли. Например, для рака молочной железы, толстой кишки, яичников вероятность наследственной предрасположенности составляет от 10 до 20%, в то же время для рака легких и шейки матки она стремится к нулю. 

Решение о генетическом тестировании принимается врачом

Решение о генетическом тестировании принимается врачом, учитывая факторы, такие как возраст начала заболевания, гистологический вариант опухоли и наследственный анамнез. Врачи обращают внимание на первую и вторую степень родства (родители, дети, дяди, тети, бабушки, дедушки) при анализе семейной истории рака. 

Для выявления генетической предрасположенности к раку используются тесты, такие как метод секвенирования нового поколения (NGS). Этот метод позволяет читать участки генов или весь ген целиком. Помимо этого, применяются другие технологии, включая MLPA, ПЦР либо хромосомный микроматричный анализ. 

В случае семейной истории рака рекомендуется консультация у онколога либо генетика.

Информационное агентство «Informing»

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