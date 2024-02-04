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«Укороченные скинни и белые кроссовки»: Пугачева впервые после долгого перерыва появилась на сцене — певица вяло передвигала ноги

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«Укороченные скинни и белые кроссовки»: Пугачева впервые после долгого перерыва появилась на сцене — певица вяло передвигала ноги
Знаменитости
Источник фото: @_alla.pugacheva_

Алла Пугачева посетила концерт своей дочери Кристины Орбакайте. Выступление проходило в Израиле. Артистка не выступает, но регулярно появляется на концертах других российских звезд. 

Алла Борисовна попыталась танцевать, но двигалась очень вяло

В конце мероприятия Кристины Примадонна вместе с мужем поднялись на сцену. Алла Борисовна была одета в длинную рубашку, футболку, укороченные скинни, белые кроссовки. В конце выступления она попыталась танцевать, но двигалась очень вяло, после чего супруг взял ее за руку, и они немного покружились. Орбакайте время от времени приобнимала свою звездную маму, проявляя таким образом нежность. 

Видео с мероприятия было снято летом прошлого года, однако появилось в Сети только сейчас.

Нелишне добавить, что гастроли Кристины в Израиле стали ее первыми после длительного перерыва.

Информационное агентство «Informing»

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