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«Повсюду разбросаны»: Омичи нашли свалку с огромным количеством дефицитных куриных яиц — возмущению горожан нет предела

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«Повсюду разбросаны»: Омичи нашли свалку с огромным количеством дефицитных куриных яиц — возмущению горожан нет предела
В России
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Произошло обнаружение нелегальной свалки, наполненной сотнями куриных яиц, на территории поселка Чкаловский в Октябрьском округе города Омска. Ролик с места событий был выложен в паблике «Голос Омска» сегодня. В описании к видео подписчик отметил, что яйца в настоящее время стоят довольно дорого. 

Местные власти уже проявили активный интерес к произошедшему. Они попросили автора видео предоставить координаты свалки. Это вызвано не только экологическими аспектами, но и возможными нарушениями в сфере обращения с продуктами. 

Причинами роста цен на яйца власти назвали дефицит и санкции

В Омске десяток куриных яиц, к слову, оценивается в магазине в 200 рублей. В России отмечался рост цен на яйца летом, который усилился перед наступлением 2024 года. В качестве причин этого явления власти назвали тогда дефицит и санкции. Для сдерживания роста цен было принято решение о завозе товаров из-за границы (Белоруссии, Азербайджана, Турции). Однако вместо того чтобы поступить в магазины, они в основном были направлены на использование в различных кондитерских фабриках.

Информационное агентство «Informing»

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