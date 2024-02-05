«Повсюду разбросаны»: Омичи нашли свалку с огромным количеством дефицитных куриных яиц — возмущению горожан нет предела

Произошло обнаружение нелегальной свалки, наполненной сотнями куриных яиц, на территории поселка Чкаловский в Октябрьском округе города Омска. Ролик с места событий был выложен в паблике «Голос Омска» сегодня. В описании к видео подписчик отметил, что яйца в настоящее время стоят довольно дорого.

Местные власти уже проявили активный интерес к произошедшему. Они попросили автора видео предоставить координаты свалки. Это вызвано не только экологическими аспектами, но и возможными нарушениями в сфере обращения с продуктами.

Причинами роста цен на яйца власти назвали дефицит и санкции

В Омске десяток куриных яиц, к слову, оценивается в магазине в 200 рублей. В России отмечался рост цен на яйца летом, который усилился перед наступлением 2024 года. В качестве причин этого явления власти назвали тогда дефицит и санкции. Для сдерживания роста цен было принято решение о завозе товаров из-за границы (Белоруссии, Азербайджана, Турции). Однако вместо того чтобы поступить в магазины, они в основном были направлены на использование в различных кондитерских фабриках.