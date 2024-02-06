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Российский астроном раскрыл правду, могли ли США и КНР соврать о своих полетах на Луну

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Российский астроном раскрыл правду, могли ли США и КНР соврать о своих полетах на Луну
Новости науки
Фото: @Merlin74 / freepik.com

Астроном из РФ Владимир Сурдин высказался о возможности обмана в отношении полетов американцев на Луну. По его мнению, ни одна страна (к примеру Америка или Китай) не смогла бы себе позволить подобный обман, так как это подорвет доверие к государству, а, следовательно, и к его экономике. Обман США о полетах на Луну также подорвал бы доверие к доллару, пишет Вечерний курьер. 

Установка флага Америки на Луне

Сурдин развеял мифы о теории заговора, утверждая, что телевизионные сигналы с Луны и видео с установкой флага Америки подтверждают американские посадки на естественный спутник земли. Он также отметил, что уровень радиации там не намного выше уровня радиации на МКС.

К тому же, эксперт не видит ничего плохого в том, что американцы опережали в космических исследованиях русских, поскольку конкуренция для развития науки крайне необходима.

Информационное агентство «Informing»

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