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«Уйдут морщины и дряблость»: Обычное какао удивительным образом влияет на кожу - она станет сияющей и эластичной

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«Уйдут морщины и дряблость»: Обычное какао удивительным образом влияет на кожу - она станет сияющей и эластичной
Здоровье
Фото: freepik.com

По данным эксперта по питанию Майкла Грегера, регулярное употребление напитка из натурального какао может оказать заметное омолаживающее воздействие на кожу человека. По его словам, если каждый день употреблять напиток из какао на протяжении 12 недель, то кожа станет более увлажненной, плотной, сияющей, уменьшатся морщины, а также вернется эластичность эпидермиса. 

Какао богат антиоксидантами

Важно при этом выбирать натуральное какао. Врач подчеркивает, что нужно избегать какао «обработанного щелочью» и всевозможных «алкализированных» продуктов. Кроме того, этот продукт богат антиоксидантами, которые помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он способствует улучшению настроения, положительно влияя на психическое состояние. 

Темные сорта какао содержат магний, железо, способствуя поддержанию иммунитета. Грегер советует напоследок включать в свой ежедневный рацион шпинат, поскольку он способствует увеличению выработки коллагена, столь необходимого для обновления волос, ногтей, кожи, здоровья суставов, пишет Лента.ру.

Информационное агентство «Informing»

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