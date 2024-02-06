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Российским пенсионерам рассказали о дополнительной поддержке: будут выдавать каждому помимо пенсии в феврале

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Российским пенсионерам рассказали о дополнительной поддержке: будут выдавать каждому помимо пенсии в феврале
В России
Фото: @stefamerpik / freepik.com

Появилась информация о новом этапе медицинских обследований для пенсионеров в России, предоставляемых в феврале. 

Так, дополнительная поддержка для пенсионеров в феврале начнется в виде предоставление медицинской помощи для пожилых граждан, проживающих далеко от лечебных учреждений. Это включает бесплатный транспорт, доставляющий людей до ближайших больниц для получения консультаций либо прохождения диспансеризации.

Кроме того, речь идет о создание мобильных бригад. В почти всех российских регионах созданы специальные мобильные бригады, обеспечивающие транспорт для перевозки пожилых граждан. Транспорт будет оборудован специальными сиденьями, предназначенными для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

Также сообщается о бесплатных профилактических обследованиях. В лечебных учреждениях пенсионеры могут пройти бесплатное профилактическое обследование, включающее измерение давления, ЭКГ и выявление рисков различных заболеваний. Проведение такого бесплатного обследования считается достаточным для поддержки здоровья пенсионеров на целый год, после чего повторное бесплатное обследование можно будет пройти только год спустя.

Информационное агентство «Informing»

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