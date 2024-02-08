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Бизнесмен Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, который отказался от российского гражданства

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Бизнесмен Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, который отказался от российского гражданства
В России
Фото: @nomadsoul1 / freepik.com

Бизнесмен Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, который отказался от российского гражданства.

Анисимов остается гражданином Хорватии и Доминики, пишет РБК.

Ранее Анисимов был партнером Алишера Усманова. Он основал компании «Трастконсалт» и «Coalco International». Его состояние Forbes оценивает в $1,6 млрд.

Forbes пишет о том, что, исходя из документов, которые предоставил миллиардер, из российского гражданства он вышел еще в сентябре 2022 года. Также известно, что гражданство Доминики бизнесмен получил в середине 1990-х за 60 тыс. долларов.

Что же касается хорватского паспорта, то он у него с октября 2003 года. Чтобы его получить, он приобрел в Хорватии недвижимости на 11 млн долларов. В частности, он владеет спортивной базой на острове Корчула.

По данным Forbes, после отказа от российского гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании ООО «Большое Домодедово». Лично ему никакие активы более в РФ не принадлежат.

Информационное агентство «Informing»

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