Как обнаружить развития рака на ранней стадии, объясняет доктор Берг

Для выявления рака на ранней стадии его развития необходимо сдать лишь один анализ, считает доктор Берг. По его словам, при обследовании пациента, врачи назначают сдать лишь общий анализ крови, не используя другие методы исследования, пишет «Вечерний курьер».

Раковые клетки не смогут добывать себе энергию

В свою очередь, доктор Берг советует сдать анализ на лактат дегидрогеназа (ЛДГ), который поможет проверить степень разрушения клеток. Как объясняет доктор, при повреждении клетки из нее вытекают жидкости и одна из этих жидкостей - фермент лактакт дегидрогеназа, который вырабатывает энергию для раковых клеток. При отсутствии этого фермента раковые клетки не смогут добывать себе энергию.

Существуют даже специальные раковые терапии, направленные на этот фермент.

Стоит отметить, что этот анализ не показывает, какой именно вид рака развивается в организме. Также показатель ЛДГ может быть высоким при заболеваниях печени, почек, при инфаркте и инсульте.

По словам врача существует пять видов фермента и проверять стоит их все. Как объясняет Берг, ферменты называют изомерами и каждый из них возникает при определенном развитии заболевания, поэтому проверка на тип изомера поможет сузить круг поиска раковых клеток.