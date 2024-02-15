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8 мифов о сексе, которые приводят к комплексам

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8 мифов о сексе, которые приводят к комплексам
Здоровье
Фото: @gpointstudio / freepik.com

Секс в некоторых культурах до сих пор остается табуированной темой. Отсюда и распространение множества мифов, которые приводят к обидам и комплексам, пишет Super.ru.

Миф № 1: секса нет только у вас

Ошибочное мнение, что «это было уже у всех», может стать причиной необдуманных поступков. В зрелом возрасте мнение о том, что «затишье» в сексе касается только вас и партнера, может развить чувство неполноценности. Как говорят результаты опросов, у каждого третьего совершеннолетнего не было секса в течение года.

Миф № 2: секс = проникновение

Короткая прелюдия и проникновение не являются единственным возможным сценарием. Как показало недавнее исследование, 75% мужчин испытывали оргазм каждый раз при сексе. Об этом говорят лишь 33% женщин. Не стоит бояться экспериментировать и предлагать партнеру различные форматы стимуляции.

Миф № 3: мужчины хотят секса больше, чем женщины

Конфликты на почве секса зачастую возникают из-за несовпадения желаний. Женщины обижаются на мужчину за отсутствие интимной близости, а мужчины испытывают чувство стыда, если их партнерша недовольна. При этом девушки стесняются проявить инициативу из-за устоявшихся стереотипов. Дело в том, что хотеть или не хотеть секса могут и женщины, и мужчины.

Миф № 4: боль — признак хорошего секса

Так думают мужчины, насмотревшись жесткого порно. Что касается женщин, то зачастую, столкнувшись с дискомфортом во время первой интимной близости, они начинают думать, что так будет всегда. Причинами болезненного секса могут быть гормональные изменения, травмы и гинекологические болезни. Боль во время секса могут испытывать и мужчины. С такой проблемой стоит обратиться к врачу.

Миф № 5: секс «по расписанию» обречен.

Считается, что секс с рутинной повинностью и супружеским долгом вреден. Но, по мнению экспертов, четкое расписание может оказать благотворное влияние на сексуальную жизнь, так как у партнеров будет время подготовиться.

Миф № 6: естественной смазки достаточно

Около 17% женщин в возрасте от 18 до 50 лет сообщают о сухости влагалища во время секса и более 50% — после менопаузы. Таковы результаты ряда опросов. Сухость встречается у кормящих мам и при приеме некоторых препаратов, в том числе и противозачаточных средств. Недостаток естественной смазки не всегда указывает на отсутствие возбуждения.

Миф № 7: возбуждение должно происходить мгновенно

Внезапное желание секса в паре редко возникает синхронно. Партнерам стоит проявлять гибкость и стараться пойти на встречу. Один из них должен подстроиться под второго.

Миф № 8: у вас меньше / больше / не так, как у всех

Даже взрослые люди страдают от подобных комплексов. Если вас волнует вопрос о том, что размер имеет значение, то в этом случае стоит обратиться к медицинским энциклопедиям. Не стоит беспокоиться о своих данных, так как вариантов нормы предостаточно. А еще можно записаться к профильному врачу.

Информационное агентство «Informing»

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