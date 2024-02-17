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Опасен ли фастфуд для беременных: шокирующие результаты исследования

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Опасен ли фастфуд для беременных: шокирующие результаты исследования
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Фастфуд - пища сама по себе неполезная, а для беременных она вредна вдвойне, пишет super.ru Но дело не только в калорийности. Журнал Environment International опубликовал исследование Вашингтонского университета, которое показывает, что риск связан с химическими веществами, которые содержатся в бургерах и картофеле фри. 

Фталаты, содержащиеся в упаковках фастфуда, способны из пищи проникать через плаценту и попадать в кровообращение плода

Как отмечают ученые, в блюда с упаковок часто попадают фталаты. Эксперты считают, что влияние этих веществ связано с вероятностью преждевременных родов, низким весом ребенка, риском рождения малыша с аутизмом или СДВГ. Старший автор исследования, доктор Шила Сатьянараяна объяснила, что это вещество способно проникать через плаценту и попадать в кровообращение плода. Эти данные были получены при обследовании более 1000 женщин на втором триместре беременности. 

Ученые рекомендуют употреблять натуральные простые продукты и изучать состав той пищи, которую  планирует съесть будущая мама. Эти правила помогут минимизировать риски для плода.

Информационное агентство «Informing»

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