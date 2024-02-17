Опасен ли фастфуд для беременных: шокирующие результаты исследования

Фастфуд - пища сама по себе неполезная, а для беременных она вредна вдвойне, пишет super.ru Но дело не только в калорийности. Журнал Environment International опубликовал исследование Вашингтонского университета, которое показывает, что риск связан с химическими веществами, которые содержатся в бургерах и картофеле фри.

Фталаты, содержащиеся в упаковках фастфуда, способны из пищи проникать через плаценту и попадать в кровообращение плода

Как отмечают ученые, в блюда с упаковок часто попадают фталаты. Эксперты считают, что влияние этих веществ связано с вероятностью преждевременных родов, низким весом ребенка, риском рождения малыша с аутизмом или СДВГ. Старший автор исследования, доктор Шила Сатьянараяна объяснила, что это вещество способно проникать через плаценту и попадать в кровообращение плода. Эти данные были получены при обследовании более 1000 женщин на втором триместре беременности.

Ученые рекомендуют употреблять натуральные простые продукты и изучать состав той пищи, которую планирует съесть будущая мама. Эти правила помогут минимизировать риски для плода.