Выяснилось, как выглядел осужденный Алексей Навальный за день до своей смерти: последние снимки

За день до своей смерти, 15 февраля 2024 года, Алексей Навальный участвовал в судебном заседании. Он разговаривал по видеосвязи, кажется, выглядя здоровым и полным сил. Однако уже через 24 часа после этого ему внезапно стало плохо.

Службы не получали жалоб на здоровье от Навального

Оппозиционный политик умер в колонии «Полярный волк». Медики не смогли ему оказать помощь, и сердце прекратило свою работу. Службы не получали жалоб на здоровье от Навального в последние дни. Об этом пишет Стархит, ссылаясь на сообщение представителей Общественной наблюдательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что ФСИН сейчас проводит все необходимые проверки. Следственный комитет России уже начал служебное расследование.

Напомним: арестовали Навального зимой 2021 года. Суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии. Приговор был вынесен летом 2023 года.