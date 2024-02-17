Информинг » В России » Выяснилось, как выглядел осужденный Алексей Навальный за день до своей смерти: последние снимки

Выяснилось, как выглядел осужденный Алексей Навальный за день до своей смерти: последние снимки

Image 16+
Выяснилось, как выглядел осужденный Алексей Навальный за день до своей смерти: последние снимки
В России
Источник фото: @navalny

За день до своей смерти, 15 февраля 2024 года, Алексей Навальный участвовал в судебном заседании. Он разговаривал по видеосвязи, кажется, выглядя здоровым и полным сил. Однако уже через 24 часа после этого ему внезапно стало плохо. 

Службы не получали жалоб на здоровье от Навального

Оппозиционный политик умер в колонии «Полярный волк». Медики не смогли ему оказать помощь, и сердце прекратило свою работу. Службы не получали жалоб на здоровье от Навального в последние дни. Об этом пишет Стархит, ссылаясь на сообщение представителей Общественной наблюдательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что ФСИН сейчас проводит все необходимые проверки. Следственный комитет России уже начал служебное расследование. 

Напомним: арестовали Навального зимой 2021 года. Суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии. Приговор был вынесен летом 2023 года.

Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Бизнесмен Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, который отказался от российского гражданства

8-02-2024, 13:13

Российским пенсионерам рассказали о дополнительной поддержке: будут выдавать каждому помимо пенсии в феврале

6-02-2024, 23:03

«Повсюду разбросаны»: Омичи нашли свалку с огромным количеством дефицитных куриных яиц — возмущению горожан нет предела

5-02-2024, 19:53

Заведующая садиком № 107 на Эльмаше в Екатеринбурге назвала главные ошибки родителей

2-02-2024, 16:23

Мошенники обманывают собственников жилья в России сборами на «капремонт»

1-02-2024, 18:43

Опубликован список граждан РФ, кому положены доплаты к пенсии с 1 февраля

1-02-2024, 18:13

Екатеринбуржцы стоят в огромных пробках из-за нового трамвая

1-02-2024, 12:18

Эксперт из РФ раскрыл методы обнаружения прослушки на смартфоне

1-02-2024, 11:18

Как в школах Екатеринбурга появляются тараканы нашлось неожиданное объяснение

31-01-2024, 17:08

Екатеринбуржец спросил Владимира Путина о строительстве второй ветки метро

31-01-2024, 12:38

Уральский эксперт Халиков признал, почему в России были сбои интернета

31-01-2024, 11:38

Мошенники выманили деньги у екатеринбурженки в Telegram под видом подработки

30-01-2024, 15:18

Жители РФ по приметам на Афанасьев день определяют, каким будет 2024 год

30-01-2024, 14:43

В центре Екатеринбурга развалилась дорога напротив областного полицейского главка

29-01-2024, 17:48

В Екатеринбурге выставили на продажу частный дом за 8 млн рублей в окружении многоэтажек

29-01-2024, 10:33

Кому из россиян повысят социальные выплаты и пособия с 1 февраля 2024: названы категории

29-01-2024, 01:33

Ученый-пророк Кваша признал, что Россию ждет четвертая мировая война

28-01-2024, 23:38

Парень, запустивший салют из «Лады» в Екатеринбурге, признал, зачем это сделал

28-01-2024, 17:23

Осужденного за истязания женщин в Челябинске признали выновным, но помиловали после СВО

27-01-2024, 16:38

Онколог Карасев не стал скрывать ошибку в питании, вызывающую у врачей «слезы на глазах»

27-01-2024, 13:08

Новости партнеров
2023
ru-RU