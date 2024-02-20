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Ученые провели изучение и запустили результаты о том, что происходит с человеческой душой после смерти

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Ученые провели изучение и запустили результаты о том, что происходит с человеческой душой после смерти
Новости науки
Фото: @nomadsoul1 / freepik.com

Газета «Балаково» пишет, что каждый из нас имеет свои четкие представления о том, что происходит с человеком после смерти. Однако некоторые исследователи предложили свои теории на этот счет. 

К примеру, доктор Стюарт Хамерофф из Университета Аризоны совместно с математиком Роджером Пенроузом выдвинул теорию «организованной объективной редукции». Она предполагает, что сознание связано с квантовой энергией в головном мозге и создает «протосознательную» структуру реальности. 

Процесс смерти тела может занимать несколько дней

Другой ученый Сэм Парниа после изучения 100 случаев выживания после остановки сердца пришел ко мнению, что сознание может продолжать существование даже после смерти. Он отметил глубокие переживания у людей, находившихся на грани жизни и смерти. Доктор Парниа в свою очередь отметил, что процесс смерти тела может занимать несколько дней. В этот период еще возможно возвращение человека к жизни. 

Он считает, что у нас есть универсальный опыт смерти, который можно понять даже с научной точки зрения. Хотя все эти теории остаются гипотетическими и требуют дополнительных исследований, они открывают ученым новые перспективы, предоставляя интересные подходы к пониманию того, что происходит после кончины.

Информационное агентство «Informing»

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