Учёные запустили интересную новость, какая группа крови реально помогает разбогатеть

Группа крови оказывает влияние на финансовое положение человека, согласно новым представленным исследованиям. Ученые выявили связь между группой крови и определенными чертами характера, которые воздействуют на риск богатства. Исследователи отмечают, что люди с четвертой группой крови более мотивированы достигнуть своих целей и приумножать финансовые ресурсы. Они проявляют склонность к роскошному образу жизни, поэтому стремятся к накоплению денег.

Специалисты при этом подчеркивают, что самыми состоятельными являются люди с третьей группой крови. Около 40% из них достигают финансового благополучия, в то время как для остальных эти перспективы менее реалистичны, сообщает Life.ru.

По статистике, первая группа крови (0) присутствует у примерно 40% населения. Вторая группа (А) обнаруживается у примерно 32% населения. Третья группа крови (В) встречается порядка у 22% населения, а четвертую группу крови (AB) имеют всего лишь около 6% людей.