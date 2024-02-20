Участника СВО с травмой спины вместо срочной операции отправили в психушку Волгограда

Как пишет Лента.ру, участника специальной военной операции (СВО) с серьезной травмой позвоночника направили в психиатрическую больницу вместо проведения операции.

Бойца направили в психушку

По данным источника, мать 29-летнего россиянина сообщила, что после общения с руководством военного госпиталя ее сын сначала начал заикаться, а затем полностью потерял способность к речи. Но вместо срочной операции на позвоночнике, как и ожидали родственники, бойца направили в психушку.

По словам матери, в августе минувшего года ее сын получил серьезную травму позвоночника от бревна на передовой. После этого его эвакуировали в Севастополь. Там врачи провели осмотр у нейрохирурга и невролога, после чего молодого парня направили в Майкоп. Там он также заболел пневмонией. Но ситуация особенно обострилась, когда вместо необходимой помощи его отправили в психиатрическую больницу.