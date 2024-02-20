Андролог Королев провел анализ и запустил ТОП-5 болезней мужчин после 40 лет

После 40 лет у многих мужчин возникает ряд заболеваний. Среди них часто встречаются проблемы с эрекцией, аденома, рак простаты, хронический простатит и гипогонадизм, известный как мужской климакс.

Нужно отметить болезнь Пейрони, проявляющуюся искривлением полового члена в возрасте от 50 до 60 лет. Это состояние обычно связано с сахарным диабетом, гипертонической болезнью или травмой полового члена во время полового акта. Появление бляшки на месте разрыва может привести к искривлению полового члена, становящемуся заметным в более пожилом возрасте.

Однако существует ряд методов по диагностике и подходов к лечению этих недугов, которые могут помочь сохранить потенцию и обеспечить здоровье половой системы в зрелом возрасте. Об этом с россиянами делится опытом уролог-андролог Дмитрий Королев в интервью Газете.ру.