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В Сибири родителей 9-летнего мальчика тренер по рукопашному бою попросил сменить прическу

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В Сибири родителей 9-летнего мальчика тренер по рукопашному бою попросил сменить прическу
В России
Фото: freepik.com

Блогер Светлана Афоньшина из Иркутского района получила сообщение от тренера по рукопашному бою с просьбой сменить 9-летнему Данилу прическу, потому как, по ее словам, над ним будут издеваться сверстник. Такое сообщение вызвало недоумение в Светланы и постал вопрос либо менять прическу, либо отказываться от армейского рукопашного боя, ходить на который мечтал мальчик, пишет КП.

После семейного совета было принято решение ничего не менять во внешности. По словам матери Данилы, он начал отращивать волосы еще 1,5 года назад, но в школе мальчика никогда не дразнили по поводу прически.

На вопрос, какие прически приемлемые для секции тренер ответил, что короткие, ведь они прививают мальчишкам патриотизм и воспитывают мужчин.

«Если сын носит хвостик - значит, он не станет мужчиной? Глупости! Как прическа может повлиять на воспитание мужественности...?» – задается вопросом блогер.

В результате мальчика перевели в другую секцию - на вольную борьбу и надеются, что этот вид спорта ему понравится. 

Стоит отметить, что тренер ничего не имеет против прически с хвостиком.

Информационное агентство «Informing»

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