Врач Кашух рассказала о первых симптомах преддиабета

Гипергликемия, высокий уровень сахара в крови, предшествует сахарному диабету. Пять миллионов россиян имеют диагноз диабета, столько же еще не диагностированы. Симптомы развиваются медленно, в течение нескольких лет.

Первые симптомы преддиабета

Первые признаки включают в себя жажду, учащенное мочеиспускание, утомляемость, постоянное чувство голода, раздражительность, проблемы с заживлением ран, снижение зрения. Дефицит энергии из-за неэффективного использования глюкозы клетками приводит к этим симптомам.

Поэтому нужно всегда обращать внимание на сигналы организма и предотвращать факторы риска, такие как избыточный вес или низкая активность. О своевременном обращении к врачу и контроле уровня сахара рассказала порталу Правда.ру врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.