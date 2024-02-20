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Врач Кашух рассказала о первых симптомах преддиабета

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Врач Кашух рассказала о первых симптомах преддиабета
Здоровье
Фото: @wirestock / freepik.com

Гипергликемия, высокий уровень сахара в крови, предшествует сахарному диабету. Пять миллионов россиян имеют диагноз диабета, столько же еще не диагностированы. Симптомы развиваются медленно, в течение нескольких лет. 

Первые симптомы преддиабета

Первые признаки включают в себя жажду, учащенное мочеиспускание, утомляемость, постоянное чувство голода, раздражительность, проблемы с заживлением ран, снижение зрения. Дефицит энергии из-за неэффективного использования глюкозы клетками приводит к этим симптомам. 

Поэтому нужно всегда обращать внимание на сигналы организма и предотвращать факторы риска, такие как избыточный вес или низкая активность. О своевременном обращении к врачу и контроле уровня сахара рассказала порталу Правда.ру врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Информационное агентство «Informing»

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