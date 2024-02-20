Вышедшая замуж за сына жительница Казани запустила новость, которая шокировала супруга

История Айсылу Чижевской-Мингалим вызвала шок в эфире.

Бывшая медсестра рассказала о нездоровом ребенке, который родился у Айсылу

54-летняя женщина вышла замуж за своего приемного сына. Она стала женой 23-летнего Даниила в октябре прошлого года. В ходе программы, где гости рассказывали о своих жизненных историях, была приглашена Фаина Садыкова. Бывшая медсестра рассказала о нездоровом ребенке, который родился у Айсылу. Женщина попросила Садыкову временно заботиться о нем, но вскоре отстранилась от мальчика.

Айсылу подтвердила эту историю. Она добавила, что, не имея достаточно времени для ухода за сыном, отправляла деньги на его нужды. Даниил был шокирован этим известием. Он выразил готовность усыновить ребенка.

Пара также поделилась планами на будущее, включая совместное родительство при помощи ЭКО, пишет КП Казань.