Информинг » В России » Вышедшая замуж за сына жительница Казани запустила новость, которая шокировала супруга

Вышедшая замуж за сына жительница Казани запустила новость, которая шокировала супруга

Image 16+
Вышедшая замуж за сына жительница Казани запустила новость, которая шокировала супруга
В России
Фото: @freepik / freepik.com

История Айсылу Чижевской-Мингалим вызвала шок в эфире. 

Бывшая медсестра рассказала о нездоровом ребенке, который родился у Айсылу

54-летняя женщина вышла замуж за своего приемного сына. Она стала женой 23-летнего Даниила в октябре прошлого года. В ходе программы, где гости рассказывали о своих жизненных историях, была приглашена Фаина Садыкова. Бывшая медсестра рассказала о нездоровом ребенке, который родился у Айсылу. Женщина попросила Садыкову временно заботиться о нем, но вскоре отстранилась от мальчика.

Айсылу подтвердила эту историю. Она добавила, что, не имея достаточно времени для ухода за сыном, отправляла деньги на его нужды. Даниил был шокирован этим известием. Он выразил готовность усыновить ребенка. 

Пара также поделилась планами на будущее, включая совместное родительство при помощи ЭКО, пишет КП Казань.

Информационное агентство «Informing»

Участника СВО с травмой спины вместо срочной операции отправили в психушку Волгограда

Участника СВО с травмой спины вместо срочной операции отправили в психушку Волгограда

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Вышедшая замуж за сына жительница Казани запустила новость, которая шокировала супруга

Вчера, 23:48

В Сибири родителей 9-летнего мальчика тренер по рукопашному бою попросил сменить прическу

Вчера, 19:48

Участника СВО с травмой спины вместо срочной операции отправили в психушку Волгограда

Вчера, 11:53

Выяснилось, как выглядел осужденный Алексей Навальный за день до своей смерти: последние снимки

17-02-2024, 00:38

Бизнесмен Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, который отказался от российского гражданства

8-02-2024, 13:13

Российским пенсионерам рассказали о дополнительной поддержке: будут выдавать каждому помимо пенсии в феврале

6-02-2024, 23:03

«Повсюду разбросаны»: Омичи нашли свалку с огромным количеством дефицитных куриных яиц — возмущению горожан нет предела

5-02-2024, 19:53

Заведующая садиком № 107 на Эльмаше в Екатеринбурге назвала главные ошибки родителей

2-02-2024, 16:23

Мошенники обманывают собственников жилья в России сборами на «капремонт»

1-02-2024, 18:43

Опубликован список граждан РФ, кому положены доплаты к пенсии с 1 февраля

1-02-2024, 18:13

Екатеринбуржцы стоят в огромных пробках из-за нового трамвая

1-02-2024, 12:18

Эксперт из РФ раскрыл методы обнаружения прослушки на смартфоне

1-02-2024, 11:18

Как в школах Екатеринбурга появляются тараканы нашлось неожиданное объяснение

31-01-2024, 17:08

Екатеринбуржец спросил Владимира Путина о строительстве второй ветки метро

31-01-2024, 12:38

Уральский эксперт Халиков признал, почему в России были сбои интернета

31-01-2024, 11:38

Мошенники выманили деньги у екатеринбурженки в Telegram под видом подработки

30-01-2024, 15:18

Жители РФ по приметам на Афанасьев день определяют, каким будет 2024 год

30-01-2024, 14:43

В центре Екатеринбурга развалилась дорога напротив областного полицейского главка

29-01-2024, 17:48

В Екатеринбурге выставили на продажу частный дом за 8 млн рублей в окружении многоэтажек

29-01-2024, 10:33

Кому из россиян повысят социальные выплаты и пособия с 1 февраля 2024: названы категории

29-01-2024, 01:33

Новости партнеров
2023
ru-RU