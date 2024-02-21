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Роспотребнадзор сделал расследование и запустил топ-7 продуктов-подделок

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Роспотребнадзор сделал расследование и запустил топ-7 продуктов-подделок
В России
Фото: @freepik / freepik.com

По информации портала РГ, продукты с низким содержанием жира из молока, несмотря на общепринятые представления об их полезности, могут включать в себя на самом деле много лишних сахаров и не обеспечивать эффективное усвоение кальция.

Мюсли содержат избыточное количество сахара и опасных масел

Как правило, то же самое касается и мюслей, которые содержат избыточное количество сахара, а также опасных масел. Заявленное количество орехов или сухофруктов может не соответствовать действительности. 

Каши быстрого приготовления обладают весьма невысокой питательной ценностью из-за обработки, добавления усилителей вкуса, сахара, ароматизаторов.

Протеиновые батончики, помимо возможной недостоверной информации о составе, также могут содержать избыточное количество калорий. А вот что касается продуктов без глютена, то при замене данного компонента другими ингредиентами, они могут терять в белковом содержании и обогащаться быстрыми углеводами, как сообщил Роспотребнадзор. 

Также в топ-7 вошли сладкие йогурты и творожки, которые содержат много сахара, нектары или соки, богатые сахаром. 

Информационное агентство «Informing»

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